Големански (от ГЕРБ) и Данаилов (от ИТН) са силно некомпетентни!

Новото Народно събрание – освободете регулатора от тези престъпници, картелисти и некомпетентни грабители!

Застраховането, както пенсионното осигуряване, е солидарен модел за управление на рискове и очаквани събития. НОИ и пенсионните фондове плащат пенсии с новите постъпления от активно работещите и бюджета, а резервите се управляват, за да се получи доходност и посрещне на инфлацията. КФН не е под запрещение, а пренебрегва принципа на хоризонтално и вертикално разпределение на риска- основа на солидарния модел.

Данаилов твърди глупостта: „Ако разчиташ на нови премии, за да плащаш възникнали щети, ...това е класическа схема на пирамида". Така работи застраховането в цял свят, ГЛУПАК! Спирането на продажбите трябва да е крайна и кратка мярка за стабилизация или корекция, както беше в КЗ до 1 август 2025г. , когато парламентът на Борисов и Пеевски промени срока от три месеца максимално в безсрочно. Големански и Данаилов веднага я приложиха, без никакво основание и безконтролно, от 1 октомври 2025г. срещу рекордно капитализирания ДаллБогг. Сега, след престъпното финансово задушаване в продължение на една година и изплащане на всички дължими щети, организирано обезценяване на активи, блокиране регистрацията на внесени капитали, подбудителство и нареждане на чужди регулатори, принудително вдигане на цени с цел загуба на пазарен дял и редица други престъпни вмешателства, КФН изисква от ДаллБогг да внесе нови 300 милиона евро капитал, за да посрещне „секретните" прогнози на КФН за 10 години напред!

Вкарвате България в режим на тежка, престъпно генерирана отговорност!



Пл. Данаилов с В. Големански организираха картела в застраховането и грабежа на ДаллБогг

Ако спрете продажбите на всички български застрахователи за една година и те продължат да плащат всички щети през тази година, никой жив няма да остане или ще се декапитализира до клинична смърт! Това е „експертизата" на престъпника Данаилов! Очакваме с нетърпение да ни съди за набеждаване – ще поканим всички медии!

И лъже: „КФН няма отношение към увеличението на капитала на което и да било застрахователно дружество", а на практика и напълно документирано от 20 ноември 2025г. блокира вдигането на капитала на ДаллБогг с 85.5 милиона лева – най-високото в историята на българското застраховане!

Вън от КФН, през съда и право в затвора!