На 12 май (вторник) 2026 г. от 17.30 ч. в Културен център „Морско казино“- Бургас ще бъде представена книгата „Езикът - мъдростта на времето“, посветена на проф. д.ф.н. Марияна Парзулова.

Книгата е издадена по инициатива и е дело на катедра „Български език и литература“ в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Тя съдържа научни изследвания на преподаватели от Бургас, от различни университети в страната и чужбина.

Проф. д.ф.н. Марияна Парзулова е преподавател в катедра „Български език и литература“ и осем години е била неин ръководител. Чете лекции по езикознание, диалектология, лексикология, медиалингвистика и ономастика.

Била е лектор по български език в университет „К. Д. Ушински“ в Одеса и в Търнавския университет „Св. Кирил и Методий“ в Словакия.

Автор е на 12 книги, на 4 учебни пособия, член е на редколегии на научни списания у нас и в чужбина.

Много от трудовете ѝ са посветени на бесарабските и кримските българи и са цитирани многократно от наши и чужди учени. Книгите ѝ са в над 25 библиотеки в чужбина.