На 11 май Българската православна църква почита Светите равноапостоли Кирил и Методий.



Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязана паметта на Светите братя - 14 февруари за Св. Кирил и 6 април за Св. Методий. За техния общ празник - 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век.



Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане.



Още в ранното средновековие 11 май е определен за ден в памет на славянските първоучители, защото тяхното апостолско дело ги обединява в едно и те са равни по достойнство. 11 май се чества като църковен празник на двамата братя, а 24 май се отбелязва като Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.



11 май се установява като църковен празник на Светите равноапостоли Кирил и Методий от 1863 година.



Светите братя Константин и Методий - създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Обявени са за съпокровители на Европа заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II.

Кирил е име от гръцки произход и означава господар.

Методи е име от гръцки произход и означава методичен, подреден.

Празнуват всички с имената Кирил, Кире, Кирин, Киро, Кирчо, Керан, Рилко, Рилчо, Кира, Кирана, Кика, Кина, Кинка, Кера, Керанка, Кераца, Рилка, Методи, Метко, Мето и Мечо.