Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас, увери вирусологът проф. д-р Радка Аргирова, цитирана от БНТ. Тя е категорична, макар заболяването да протича тежко за отделния индивид, липсва механизъм за масова епидемия.

По думите ѝ с изключение на аржентинския щам "Андес" заболяването не се предава от човек на човек. Вирусът се пренася чрез гризачи, а инфектирането става най-често при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Инфекцията остава професионален риск за работещите на открито и в запрашена среда. Най-застрашени са горските работници, земеделците и хората, заети в поддръжката на складове и стари постройки, както и ловци, ветеринари и други хора с чест досег с диви животни.

"Недейте да мислите за епидемия. Няма условия за епидемия. Не може всички да погълнем замърсени храни или каквото е да е било, предмети някакви от такива животни. Това не е вирусът с капацитет да разгърне епидемия", подчерта проф. Аргирова.

Тя посочи, че случаите на хантавирусни инфекции по света са от порядъка на хиляди, като такива има и у нас. "Това са хора, които обикновено, те знаят обаче как да се пазят. Това са хора, които работят в горски, малко по-диви места. Например могат да бъдат ловци, могат да бъдат ветеринарни лекари или техници, които се занимават с диви животни - отглеждат, и в тази среда, която е съвсем дива, така не подлежи на никаква санитарна обработка, може да се случи, ако не спазват съответната хигиена, което е най-важното. Може да се случи такова заразяване", обясни вирусологът.