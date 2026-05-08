Бургас и Черноморието между Несебър и Созопол днес са пред очите на целия свят с първия етап на Giro d’italia. Легендарната обиколка на Италия премина първия път днес през Бургас на път за Созопол преди минути, а участниците бяха аплодирани от хиляди хора в публиката и наблюдавани от милиони пред телевизионните екрани. Състезанието ще финишира в следобедните часове пред специално изградена арка на ул. „Демокрация“, непосредствено до кръстовището с ул. „Гурко“.

Оставащите ориентировъчни часове до финала:

Свети Тома - 78.9 км - 15:40

Агалина - 84.3 км - 15:47

Созопол - 90.0 км - 15:54

Обиколка 2 - 93.0 км - 15:57

Свети Тома 2 - 101.0 км - 16:08

Агалина 2 - 106.4 км - 16:15

Созопол 2 - 112.0 км - 16:21

Край на обиколките - 115.0 км - 16:25

Възел за Черноморец - 120.5 км - 16:32

Възел за Росен - 129.0 км - 16:42

Възел за Малко Търново - 135.4 км - 16:50

Бургас - "Спортна"/"Индустриална" - 143.4 км - 16:59

Бургас - "Демокрация" - ФИНАЛ - 147.0 км - 17:04

За феновете

Специални шатри с оригинален мърч за феновете на Giro d’Italia ще бъде разположен в близост до финиша в Бургас. Там ще откриете тениски, шапки, раници, бутилки за вода и други атрактивни предложения, които ще останат спомен от този исторически ден!

Екрани

Община Бургас създава допълнително удобство и празнична атмосфера за бургазлиите и гостите на града, като осигурява екран с размери 4.50 х 2.50 метра пред сградата на общината.

На него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците. Община Бургас кани всички жители и гости на града да станат част от това вълнуващо преживяване и да споделят емоцията от Giro d’Italia на открито.

Цялата обиколка е излъчвана по Eurosport и HBO MAX.

Важна информация:

- Зоните около старта и финала са затворени за публиката

- Препоръчително е да се придвижвате пеша, защото улиците и паркингите около старта и финала на състезанието ще бъдат затворени.

Организаторите Ви напомнят:

Да не преминавате през колоездачното платно, особено преди старта и финала на състезанието

Да не оставяте висящи предмети, които могат да се закачат от колоездачите

Да не посягате към предмети на състезателите