Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на девет нови народни представители от „Прогресивна България“, които влизат в 52-ото Народно събрание. Те ще заемат местата на колегите си, избрани за министри в правителството на Румен Радев, съобщи БНР.

Според Конституцията, народен представител, който стане министър, прекъсва пълномощията си в парламента, а на негово място влиза следващият от партийната листа. Общо деветима членове на кабинета "Радев", включително самият премиер, освобождават местата си в законодателния орган.

На мястото на министър-председателя Румен Радев от 25-и МИР в София влиза Александра Ангелакова. Вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев ще бъдат заменени съответно от Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Стара Загора.

Мястото на вътрешния министър Иван Демерджиев от Кърджали заема Емине Гюлестан, а на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково – Тефик Парафитов. Стела Илиева ще замести регионалния министър Иван Шишков от Враца.

В парламента влизат още Георги Кунчев на мястото на министъра на околната среда Росица Карамфилова-Благова от Благоевград, Юлиян Димитров вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна и Добромир Георгиев на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол.

Предстои новоизбраните депутати да положат клетва в 52-ото НС, което започна работа на 30 април след изборите, на които „Прогресивна България“ спечели абсолютно мнозинство.