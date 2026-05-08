Французинът Пол Мание спечели първия етап от престичната колоездачна обиколка Giro d'italia, който завърши в Бургас. Мание завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 километра от Несебър до Бургас - предимно равнинен етап. 500 метра преди финала обаче, докато колоездачите преминаваха по бул. Демокрация, се случи масово падане. Само първите в колоната успяха да преминат нормално. Класирането е:
Paul Magnier
Tobias Lund Andresen
Ethan Vernon
Обиколката премина при огромен интерес, хиляди хора аплодираха внушителната колона, а милиони гледаха състезанието пред телевизионните екрани.
