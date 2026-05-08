На 9 май – Деня на Европа и втория ден от етапа на Giro d’Italia Grande Partenza в Бургас – градът кани жителите и гостите си да изпратят лично послание до своите близки чрез специални пощенски картички, създадени в духа на новата бранд визия Бургас 2032. Картичките носят модерната визуална идентичност на кандидатурата – уверена, свързана с хората, природата и културната енергия на града.

За да бъде преживяването още по-лично, в самия център на Бургас, до емблематичния Часовник, ще бъде поставена специална пощенска кутия. Всеки, който желае, ще може да пусне своята картичка и да изпрати послание до всяка точка на света – превръщайки Деня на Европа в момент на близост, емоция и общност.

Инициативата превръща изпращането на картичка в символичен акт на свързаност – между хората, между града и неговите гости, между Бургас и Европа. Тя подчертава ценностите, заложени във визията за Бургас 2032: внимание към човека, споделени преживявания, културна енергия и усещане за принадлежност.

Бургас продължава уверено своя път към титлата Европейска столица на културата 2032, развивайки визия, в която културата, природата и общността се преплитат в единен разказ за устойчиво и вдъхновяващо бъдеще.

Отбелязването на Деня на Европа – празник на солидарността, общите ценности и европейската принадлежност – съвпада с преминаването на Giro d’Italia през града, превръщайки 9 май в силен символ на европейски дух, движение и културна свързаност.

В ден, в който културата, общността и европейската идея се срещат, Бургас отправя покана към всички – да споделят емоция, да изпратят послание и да бъдат част от общия разказ за Бургас 2032.