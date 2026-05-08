Сцената пред Пантеона в Морската градина тази вечер ще се превърне в притегателен център за всички, които търсят емоция, зрелище и истинско градско настроение. Пространството вече живее в ритъма на майските дни, а програмата обещава вечер, в която музиката и магията се срещат под открито небе.

Специален акцент е участието на Зайн – носител на титлата „Илюзионист на годината“ и наградата за „Най-добър спектакъл на 2023 г.“, който ще излезе на сцената, за да представи своето уникално шоу, изпълнено с изненади, илюзии и силно сценично присъствие. Очаква се той да завладее публиката с атрактивен спектакъл, подходящ както за деца, така и за възрастни.

Началото е в 17:00 часа със зумба за деца с Дебора Ангелова от Детска академия Lil’ Sunshines – енергично и усмихнато начало, което ще събере най-малките и техните родители пред сцената. Веднага след това музикалната линия продължава с поп рок изпълненията на Аделина Атанасова, а атмосферата ще бъде допълнена от добре познатите и обичани evergreen хитове в изпълнение на група Vozduch.

Кулминацията на вечерта ще бъде голямото DJ парти, в което DJ John Katta ще върне публиката към златните години на 90-те с поредица от вечни хитове. Ритъмът ще продължи до късно, превръщайки пространството пред Пантеона в истинска открита сцена за танци и забавление.

Паралелно със сценичната програма, базарът продължава да бъде неразделна част от преживяването – с аромат на прясно приготвена скара, разнообразие от крафт бира, вкусни улични изкушения, италиански специалитети и освежаващ сладолед. Алеите са изпълнени с щандове с ръчно изработени изделия и сувенири, които допълват усещането за празник и създават онзи жив, пъстър облик на Бургас през май.

Събитието събира на едно място музика, вкус и хора – и превръща пространството пред Пантеона в естествена точка за срещи, емоции и споделени летни вечери още от първите дни на сезона.