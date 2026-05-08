Тир се запали в движение на автомагистрала „Тракия“ край Пловдив днес следобед. Инцидентът, при който няма пострадали, е станал около 14:30 ч. до разклона за Царацово в посока Бургас.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил е забелязал пушек от задната част на ремаркето и е успял да отбие в аварийната лента. Огънят обаче бързо е обхванал превозваната стока. На място са пристигнали два екипа на пожарната, които са потушили пламъците.

Заради инцидента в района се е образувало задръстване от километър и половина. Движението се регулира от полицейски патрул.

Това е поредният случай на запалил се камион на магистралата. През лятото на 2024 г. тир изгоря на 75-ия километър, като тогава шофьорът получи изгаряния. През март същата година имаше два подобни инцидента с горящи камиони, които също доведоха до временно затваряне на движението.