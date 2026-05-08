Официална церемония по предаване и приемане на властта се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет.

"Ние всички тук не сме случайно", бяха първите думи на досегашния служебен премиер Андрей Гюров и допълни, че служебното правителство оставят една "изправена държава" и "едно изправено общество".

"Нашето време беше време на постепенност и законност. Срещу нас имаше удари и ярост! Не предавайте властта на тези хора и не се страхувайте от истината. Животът на едно правителство не се измерва в месеци и от години, а от наследството", каза Гюров.

Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт – модерното развитие на България като съвременна европейска държава. Това заяви от своя страна новоизбраният министър-председател Румен Радев и отправи благодарност на своя предшественик за осигуряването на честни избори.

По-рано Гюров и Радев проведоха среща в Министерския съвет преди официалната церемонията, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Служебният премиер е поздравил Радев за успеха на изборите. Новоизбраният премиер е поздравил досегашния министър-председател за честността на вота. Гюров е предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен анализ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил докладите на всяко едно отделно министерство, информираха от правителствената пресслужба.

Преди това парламентът избра правителството с министър-председател Румен Радев. Съставът на кабинета беше одобрен със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“. Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри.

В подкрепа на правителството гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС се въздържаха, а ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" гласуваха "против". Същото беше гласуването по групи и за структурата на кабинета.

След обявяване на резултата, председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новоизбраното правителство и пожела: "На добър час на Министерския съвет".

След това членовете на новото редовно правителство положиха клетва пред парламента.