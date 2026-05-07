Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха, заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Антон Кутев.

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, посочи той.

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажимените си към тях.

В началото на заседанието мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. Преди няколко дни от "Демократична България" поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на "кръга "Капитал" и олигарха Иво Прокопиев".

Отхвърлено и при прегласуването с 48 гласа "за", 21 "против" и 159 "въздържал се" беше предложението на "Демократична България" (ДБ) за включване в дневния ред на проект на решение за създаване на Временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски.

Йордан Иванов (ДБ) поиска прегласуване, като отбеляза, че тази комисия не е опит за народен съд и политическа атака. По думите му тази комисия е способ за парламентарен надзор над органи, които системно не си вършат работата, прикриват и мачкат.

След като предложението за включване на точката в дневния ред беше отхвърлено и при прегласуването, Божидар Божанов (ДБ) коментира, че тази комисия е трябвало да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела "Пеевски-Борисов" и комисиите са инструмент за това, посочи той. Според Божанов парламентът трябва да провери защо институции са „слагали чадър".

Не беше прието и предложението на ДПС за включване в програмата на проект на решение за създаване на анкетна комисия за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние на кръга "Капитал", оглавяван от Иво Прокопиев. Искането за включване на точката в дневния ред подкрепиха 33 народни представители, трима бяха "против" и 193 се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха и предложението на "Възраждане" за изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Тодор Анастасов и на директора на Областно пътно управление - Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация с образувалото се свлачище на пътя Пампорово - Смолян.

В седмичната програма на Народното събрание е заложено още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг.