Регионалното управление на образованието в Бургас подготвя провеждането на традиционната Панорама на средното образование под мотото „Избери днес. Успей утре“. Събитието ще се проведе на 11.05.2026 г. (понеделник) от 15:00 до 18:00 часа и на 12.05.2026 г. (вторник) от 10:00 до 18:00 часа в сградата на Бургаския свободен университет (ет. 2).

В рамките на инициативата бургаските гимназии и средни училища ще представят актуалните профили и професии пред кандидат-гимназисти и техните родители.

Целта на събитието е да подпомогне кариерното ориентиране на учениците от VI и VII клас чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиален етап.

Панорамата на средното образование е доказала своята полезност и необходимост сред родители и кандидат-гимназисти, тъй като представя най-актуалните и иновативни специалности, които се предлагат за изучаване в бургаските гимназии и средни училища.