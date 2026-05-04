Прокуратурата и МВР се похвалиха с разбита схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в голям размер. Задържани са петима души - две жени и трима мъже, на възраст от 19 до 25 години, които, с едно изключение, работят като обслужващ персонал.

Работата на институциите е започнала по сигнал от банката, разказаха зам.-градският прокурор Десислава Петрова и началникът на отдел "Икономическа полиция" към СДВР комисар Илчо Благоев.

По думите на Петрова има доказателства за 4 кредита от по 30 000 евро, като последният не бил усвоен изцяло, защото започнало разследването.

Благоев определи случаят като "доста интересен", нова схема, с която разследващите не са се сблъсквали досега.

Той разказа, че кредитите са отпускани изцяло онлайн чрез ползването на онлайн услугите на банката, без да се ходи физически на гише. Използвани са фалшиви лични карти с чужди лични данни и снимка на извършителите. Качеството на фалшификатите е много добро и така измамниците успяват да преминат верификацията с лицево разпознаване. "Кредитът се отпуска. И се усвоява с виртуална дебитна карта. Отиват на банкомат и без физическа карта парите се изтеглят", обясни Благоев.

По думите му на този етап не е установено да са замесени банкови служители. Той призова гражданите, които биват търсени за погасяване на кредити, които не са изтеглили, да се свържат с МВР. И обясни, че жертвите са подбирани на случаен принцип - няма общо помежду си, на различна възраст са. Те вече са разпитани като пострадали от престъплението.

"Ако се замислите, личните си карти ги предоставяме къде ли не", отговори той на въпроса откъде престъпниците са се сдобили с личните данни на жертвите.

Благоев допълни, че освен четирите случая има и пети, свързан с друга банка, от която също е усвоен кредит. За него се води отделно разследване.

При обиските и претърсванията са иззети мобилни устройства, документи, неистински лични карти, парична сума, обясни прокурорката. Има и записи от видеокамери.

Софийският градски съд е уважил искането на прокуратурата за постоянен арест на петимата. Като последна инстанция предстои да се произнесе и апелативният съд.

Петрова посочи, че правоохранителните органи са успели да предотвратят и други подобни престъпления на групата.