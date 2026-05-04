Днес Православната църка почита паметта на Св. прпмчца Пелагия. Св.свщмчк Еразъм, еп. Формийски.

Св. прпмчца Пелагия пострадала през III в. в град Тарс по време на гонението на християните от император Диоклетиан.

Необикновено красивата девойка приела светото кръщение тайно от родителите си. Тъй като не пожелала да се омъжи за езически княз, тя понесла жестоки мъчения, но не се отрекла от християнската вяра и била закриляна от Бога.

Освен това днес е и международен ден на Междузвездни войни. Това е неофициален празник, който събира феновете на космическата приключенска поредица всяка година на 4 май.

Датата е избрана заради играта на думи, която се получава с репликата “Нека силата да бъде с теб” (May the force be with you). Причината е, че звучи почти идентично с “May the fourth be with you” (англ. fourth — четвърти и англ. May — май).

Интересното е, че днес мъжете, които носят две необикновени имена празнуват. Става въпрос за всички, които се казват Мъждю и Войню.