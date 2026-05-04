Национален институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за опасни метеорологични явления за 4 май, като в голяма част от страната се очакват слани.

По данни на института жълт код е обявен за редица области в Северна и Западна България, както и в отделни райони на Източна България. Очаква се понижение на температурите през нощта и в ранните сутрешни часове, което създава условия за образуване на слани.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София – около 17°.



По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.



Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°.