Политическа грешка е разделянето на две парламентарни групи на "Продължаването промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ). Това подчерта за пореден път съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред Нова телевизия. "Избирателите са гласували за коалицията, дължахме им обща парламентарна група", заяви той.

"За първи път от много години имаме абсолютно мнозинство в парламента и на такава концентрация на власт се дължи силна, единна опозиция. Ще опитаме, доколкото е възможно, двете парламентарни групи да постигнем такава еднозначна опозиционност, но много по-ефективно щеше да бъде, ако бяхме единна парламентарна група", коментира Божанов.

"На тези избори, макар нашите кандидати да получиха повече преференции, реално само един пренареди листата така, че да измести друг кандидат. Докато на предишни избори това се случваше в много по-големи мащаби. Не мисля, че това може да се посочи като причина", каза още той. Божанов не смята, че има и фундаментални различия в политиките, които защитават ПП и ДБ.

Съпредседателят на "Да, България" посочи също, че предстои да се запознаят с окончателния вариант на документа за предлагания от "Продължаваме промяната" парламентарен съюз.

Запитан дали има обратен път след разделението между ДБ и ПП, Божанов отговори: "Ние продължаваме да защитаваме позицията, че единството дава по-добри резултати.".

Пред БНТ народният представител от "Да, България" Надежда Йорданова също определи като сериозна политическа грешка предложението на ,,Продължаваме промяната". В момента основната задача на ,,Демократична България" е да бъде "силна дясноцентристка опозиция", заяви тя, цитирана от пресцентъра на Да, България".

За редовния бюджет за 2026 г. Надежда Йорданова посочии, че ДБ ще предложи решение на настоящите проблеми от гледната точка ,,дясно-център", така както беше и през 2025 г. "Ние имаме готов пакет от мерки, в момента работим по неговото доразвиване", изтъкна тя. Според нея е възможно да се задържи данъчно-осигурителната тежест без увеличения, да се запази инвестиционната програма на България, да бъдат решени териториалните неравенства между Южна и Северна България и същевременно държавата да запази своята социална отговорност.

Тя е категорична, че решението на финансовите проблеми е реформи. ,,Орязване на ненужните разходи и това е най-вече чрез съкращаване на администрацията, и чрез затваряне на всички корупционни кранчета", посочи депутатът.

За президентските избори Йорданова изтъкна, че при излъчването на кандидат трябва да се търси обединителна фигура. "Именно когато се излъчва кандидат за президент, се търси обединителна фигура, защото по Конституция държавният глава представлява единството на нацията", каза тя. По думите на Надежда Йорданова в момент, в който политическите сили трябва да се разширяват и да привличат повече доверие, вътрешното разединение създава излишно напрежение.

Тя също така разкритикува "Прогресивна България" и подчерта, че вместо конкретни решения се чуват основно обещания. "Възниква въпросът защо тези проблеми се поставят чак сега, а не по време на кампанията", посочи Йорданова и отбеляза ситуацията с цените се усложнява, особено при горивата. Тя добави, че необходим ясен пакет от мерки в подкрепа на потребителите и бизнеса, като "времето за оправдания трябва да е малко, а решенията да са повече и бързи".

Запитана дали в ,,Демократична България" се чувстват огорчени, Надежда Йорданова заяви, че в ДБ няма огорчение, а загриженост. "Тук не става въпрос за огорчение, а за сериозна загриженост. За това проевропейската, антикорупционна опозиция да удържи пътя на България и да не се допусне подмяна", заяви тя.