По повод Международния ден на пожарникаря - 4 май, Националният синдикат на пожарникарите и спасителите - НСПС "Огнеборец", заявява своята категорична позиция: най-висшата форма на признателност към професията е осигуряването на здравословни условия на труд, които гарантират, че всеки огнеборец ще се прибере у дома жив и здрав, съобщиха в позиция до медиите от синдиката.

"За нас е недопустимо през 2026 г. в България да не достига защитно облекло, защото въпреки че то е изцяло съобразено с европейските стандарти, много от пожарникарите и спасителите изпитват недостиг по време на работа. Гарантирането на правилната деконтаминация на облеклото след всяко произшествие е първа стъпка в стремежа да спрем дългосрочното излагане на токсични вещества, което често остава скрит, но опасен резултат от ежедневната работа на терен" заяви инж. Венцислав Станков, президент на НСПС "Огнеборец", цитиран от пресцентъра на синдиката.

Европейският съюз на синдикатите в обществения сектор (EPSU) - най-представителната организация на професионалните пожарникари - води кампания на европейско и международно равнище за приемането на задължително законодателство, което да признае рака за професионално заболяване при пожарникарите. Това предложение се базира на изследване от 2022 г., проведено от Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация, което категоризира рака вследствие на упражняване на дейност в пожарникарската професия като "Група 1" - най-висока степен канцерогенна експозиция, пише в позицията на синдиката.

Исканията на синдиката за промяна целят да подобрят и разширят условията за профилактични прегледи сред работещите в сектора, ранна диагностика на различни ракови заболявания, както и правилното деконтаминиране след оперативна дейност, посочва БТА. От изключителна важност за проектопредложението са още осигуряването на обезпечение на служителите и техните семейства, както и въвеждането на комплексен подход в грижата за служителите, който да минимизира рисковете, натрупани като пост ефект от упражняването на пожарникарска и спасителна дейност.

НСПС "Огнеборец" се обърна и към Петър Волгин, член на ЕП и в частност комисията по заетостта и социалните въпроси, с апел да подкрепи предложените изменения на Директива 2004/37/ЕС относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или репротоксични вещества по време на работа, и по-специално за разширяването на обхвата ѝ чрез добавяне на нови вещества и определяне на актуализирани гранични стойности. Предложените изменения представляват важна стъпка към по-високо ниво на защита на работещите в Европейския съюз, включително служителите в спешните служби, посочват от синдиката.

Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи днес и Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май. Оттам настояват за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата.