Близо 800 000 работещи в България може да останат без ваучери за храна през есента заради изчерпване на годишната квота. Средствата от 818 млн. евро вероятно ще свършат още през октомври, предупредиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна, цитирани от БТВ.

Причината за недостига е нарастващият брой потребители, които се очаква да достигнат 900 000 души тази година. Това ще принуди бизнеса да търси алтернативни начини за компенсация през заплатите, което води до допълнителни разходи за осигуровки.

Проблемът съществуваше и в миналото, когато сумата често се изчерпваше през летните или есенните месеци. Основната цел на придобивката е да защити покупателната способност на служителите на фона на инфлацията, а интересът към нея расте постоянно спрямо отчетените 550 000 ползватели пред 2022 година.

Собственикът на магазин Мариан Колев посочи, че при липса на ваучери ще увеличи допълнителното материално стимулиране на своите около 400 служители. Той уточни, че това ще му струва близо 50% повече заради дължимите данъци и такси. Продавач-консултантът Маргарита допълни, че ваучерите са важен елемент за разчета на семейния бюджет.

Вероника Йорданова от Асоциацията на операторите заяви, че браншът настоява за премахване на квотния принцип или за увеличаване на годишната сума на 1,1 млрд. евро. Организацията предлага и ръст на необлагаемата месечна стойност до 150 евро на човек.

По данни на асоциацията 80% от работодателите в момента предоставят максималния размер от 102 евро. Йорданова отбеляза, че тези средства подпомагат директно икономиката, тъй като се харчат в регистрирани по ДДС обекти и така повишават данъчната събираемост.