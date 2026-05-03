Последното предложение на Иран към Съединените щати иска проблемите между тях да бъдат решени в рамките на 30 дни и има за цел да сложи край на войната.

Това съобщава АП, като цитира ирански държавни медии.

В събота Тръмп заяви, че преглежда предложението, но изрази съмнение, че то ще доведе до сделка, добавяйки в социалните медии, че "те все още не са платили достатъчно голяма цена за това, което са направили на човечеството и света през последните 47 години" след Ислямската революция там.

14-точковото предложение на Иран също така призовава САЩ да отменят санкциите срещу Иран, да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона и да прекратят всички военни действия, включително операциите на Израел в Ливан.

Не се споменава обаче за ядрената програма на Иран и обогатения му уран, дълго време централният въпрос в напрежението със САЩ и такъв, който Техеран би предпочел да разгледа по-късно.

Иран изпрати отговора си чрез Пакистан, който беше домакин на директни преговори миналия месец между Иран и Съединените щати.

Премиерът, външният министър и началникът на армията на Пакистан продължават да насърчават САЩ и Иран да говорят директно, според двама служители в Пакистан, които говориха при условие за анонимност, тъй като не са били упълномощени да говорят с медиите.

Също в неделя иранският външен министър Абас Арагчи разговаря с външния министър на Оман Бадр ал-Бусаиди, който ръководеше предишните кръгове от преговори преди войната.