Девет кораба 363 400 тона със слънчоглед от Аржентина са пристигнали общо у нас. При лабораторните анализи в по-голямата част от суровината са установени многократно по-високи от допустимото нива на остатъци от пестициди и затова продуктите от слънчогледа са забранени за употреба в Европейския съюз (ЕС).

До момента са преработени в олио и шрот над 121 557 тона от внесения в България аржентински слънчоглед. 30 610 тона от произведеното сурово олио е изнесено за Египет. Други почти 19 250 тона се товарят на кораб за Индия. В страната ни остават на съхранение над 47 150 тона шрот, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В агенцията са обсъдени вносът, проследимостта и крайната реализация на аржентинския слънчоглед на среща с представители на Асоциацията на зърнопроизводителите и вносителя - преработвателната компания "Олива" АД.

Изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски потвърди категоричния ангажимент на агенцията за стриктен официален контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти. "Това ни коства много ресурси, но контролът продължава да е на необходимото ниво. Налице е специфична пазарна ситуация, в която Агенцията е в ролята на арбитър, който трябва да отчете три ключови приоритета - защита на потребителите, защита на българските земеделски производители и осигуряване на предвидима среда за бизнеса", коментира той.

От "Олива" представиха информация за производствения процес, като гарантираха прозрачност за точното предназначение и проследимостта по веригата на продуктите, получени от вносната суровина.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов е категоричен, че ситуацията изисква допълнителен и задълбочен пазарен анализ. Браншът също така подкрепя необходимостта от увеличаване на контролния капацитет на БАБХ.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от изработване на обща българска позиция по отношение на вноса на селскостопански продукти, която да бъде защитена пред европейските институции с цел дългосрочно подсигуряване на конкурентоспособността на родното земеделие и на преработвателния бизнес.