Със Заповед РД-16-662/ 27.04.2026 г. на кмета Иван Алексиев 4 май (понеделник) и 5 май (вторник)са обявени за неучебни дни в училищата на територията на град Поморие (ОУ „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“, ПГТ „Алеко Константинов“ и ЦПЛР – ОДК Поморие). Със законовите си правомощия кметът има право да даде до три допълнителни почивни дни за учениците на съответната общинска територия.

Така почивните дни около Гергьовден ще бъдат от 1 до 6 май включително. Ученици и учители ще имат повече време за почивка, празнични мигове и семейни събирания и ще се върнат обратно в класните стаи на 07.05.2026 г. /четвъртък/.