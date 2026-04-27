Данните на КНСБ за първото тримесечие на 2026 година показват, че за издръжката на едно тричленно семейство в България (двама възрастни и дете до 14 години), са необходими 1473 евро. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

От КНСБ отчитат, че повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%). От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от синдиката. Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.