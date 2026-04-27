От днес, 27 април в България започва централизирана персонализация и издаване на ново поколение лични документи, съобщиха от МВР-София.

Сред промените е въвеждането на нови срокове за валидност на документите тип „паспорт“. Освен досегашния 5-годишен срок, вече ще се издават и паспорти с 10-годишна валидност.

За лицата до 18-годишна възраст паспортите остават с 5-годишен срок. Пълнолетните граждани обаче ще могат да избират дали документът им да бъде със срок от 5 или 10 години.

Новите такси за издаване на български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.