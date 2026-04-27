За първи път в 109-годишната си история Giro d’Italia започва от България, а Бургас ще бъде основният център на събитието.

На 6 май в Летния театър ще бъде представянето на отборите, които тази година ще участват в колоездачната обиколка. На 8 май градът ни е домакин на финала на първия етап, а на 9 май от Бургас започва втория етап на обиколката.

Всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на няколко централни улици в града.

За да намали неудобството за бургазлии, Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се използват безплатно от всички желаещи да оставят автомобилите си в дните от 6 до 9 май.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на „Метро“

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще бъде достъпен и паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)

- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК

Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт info.gotoburgas.com