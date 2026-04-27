В началото на ключова политическа седмица президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика новото Народно събрание - това ще стане този четвъртък в 10 часа.

Тя говори пред журналисти след като участва в Общобългарско тържествено събрание, посветено на 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките.

Очаква се поименният списък на новите народни представители да бъде обнародван в „Държавен вестник“ във вторник, а след това ще се задействат сроковете, разписани в Конституцията, информира NOVA.



Президентът Илияна Йотова следва да издаде Указ за свикването на новото Народно събрание. Веднага след клетвата парламентът избира свои председател и заместник-председатели.





След като се конституират парламентарните групи, президентът провежда консултации с тях.След това започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Държавният глава връчва мандата на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група - „Прогресивна България“.