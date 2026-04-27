Военнослужещи и техника от военни формирования на Сухопътните войски ще преминават в периода от 28 до 30 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, след участието им в планирани учения. Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

На 28 и 29 април от Учебен полигон „Корен“ до Плевен, Шумен и Сливен ще се придвижат личен състав и военна техника, които ще се завърнат от участие в тактическото учение „Отбранителен щит 26“ на 5-то бригадно командване.

На 30 април ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от Учебен полигон „Ново село“, след участие в полево обучение. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“.

Oт днес (27 април) до 30 април на машинодрум „Тодорово“ ще се проведе тактико-специално учение Logistic Support 26-1. Във връзка с учението по републиканската пътна инфраструктура ще се придвижва личен състав и военна техника от София и Ловеч към машинодрум „Тодорово“ край Плевен. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, допълниха от МО.