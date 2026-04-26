В рамките на проект BG05SFPR001-1.004-0071 „Моят свят на интереси“ на Община Бургас, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, се проведоха две вълнуващи събития, обединени от идеята за толерантност и многообразие.

На 23 април в Общинския детски комплекс в Средец се проведе съвместен концерт с участието на деца от ДГ „Звездица Зорница“ - гр. Бургас и ДГ „Бърборино“ - Средец. В уютна и слънчева среда малките артисти изпълниха своята програма с музика и танци. Залата бе изпълнена с много емоции и желание за изява.

Децата доказаха, че могат да общуват, играят и се забавляват заедно, намирайки общи интереси и изграждайки взаимно уважение отвъд всякакви граници.

Събитието е второто по Дейност 1 – „Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование“ по проекта.

В рамките на същото събитие бяха връчени и наградите от конкурса за рисунка „Цветовете на пролетта“, организиран по повод Великденските празници в изпълнение на Дейност 4 - „Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност“.

Конкурсът се проведе в периода 02.03 - 06.04.2026 г. в двете детски градини, като в него взеха участие деца на възраст от 3 до 7 години. Чрез своите творби малките художници изразиха своето виждане за толерантността и пролетното обновление. Победителите в двете възрастови групи получиха предметни награди, а всички участници - грамоти за участие.

Инициативата се реализира от Община Бургас в партньорство с ДГ „Звездица Зорница“ - гр. Бургас, ДГ „Бърборино“ – гр. Средец и Сдружение „Верният настойник“.