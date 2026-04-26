Днес изтича законовият срок, в който всички партии и коалиции трябва да премахнат агитационните си материали от публичните пространства. Политическите формации, които не успеят да изчистят „лицата си“ от стълбове и огради, са заплашени от сериозни санкции.

Предвидените глоби варират между 1000 и 5000 лева (около 511 и 2556 евро).

Цената на политическата реклама

Данните показват, че политическите играчи не са пестили средства в битката за гласове. Близо 1 милион евро са изразходвани за агитация и медийно присъствие по време на кампанията.

Лидер в разходите е „Прогресивна България“ с вложени над 196 000 евро. Веднага след тях се нареждат „Продължаваме Промяната“ с бюджет от 172 000 евро и „Възраждане“, които са инвестирали около 163 000 евро в популяризиране на своите послания.

Държавна помощ за малките

На тези избори 17 политически формации, които нямат право на субсидия, също получиха държавно финансиране специално за провеждането на кампанията си. Общата сума, разпределена под формата на медийни пакети, надхвърля 310 000 евро. Дали тези инвестиции са се отплатили, вече е ясно от изборните резултати, но днес е денят, в който партиите трябва да докажат, че освен да обещават, могат и да чистят след себе си.