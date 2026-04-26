Парапланерист от София беше спасен след инцидент в планината Осогово. Това съобщиха от Планинската спасителна служба в Кюстендил. Мъжът е паднал върху върха на около 20-метров бор, където е останал оплетен в клоните и не е могъл да се придвижи сам.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в събота 16:20 часа, след което към мястото незабавно е изпратен екип от шестима планински спасители. Акцията по изваждането му е продължила повече от четири часа.

Спасителите са използвали алпийски техники, за да достигнат до пострадалия и да го свалят безопасно на земята. По информация на спасителите мъжът е в добро състояние и без сериозни травми.

Козметични продукти за жени

Инструменти за дома

Инцидентът е станал в район зад хижа „Иглика“, където има площадка за излитане на парапланери. По първоначални данни мъжът не е набрал достатъчна височина и е загубил контрол, което е довело до падането му в дървото.