Централната избирателна комисия обяви официално имената на новите 240, които влизат в 52-рото Народно събрание. Следващата стъпка е президентът да издаде указ за първото заседание на парламента.

Заявката на президента Илияна Йотова от самото начало беше, че няма да бави процедурата. По неофициална информация държавният глава ще свика първото заседание на новия парламент в четвъртък.

Но кои са лицата в този парламент?

Най-възрастният, който по традиция и открива първото заседание е Румен Миланов от "Прогресивна България", на 77 години. Най-младият депутат пък е от ПП-ДБ Анна Бодакова - на 23 години.

В листата на "Прогресивна България" имаше доста известни личности от света на спорта. Като олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и волейболната легенда Владимир Николов.

На депутатската банка ще застане и носителят на Световната купа по плувен маратон в 11 поредни години, както и световен и европейски шампион Петър Стойчев и легендата на спортната гимнастика Йордан Йовчев.

При ГЕРБ-СДС след дълга пауза в парламента се завръща бившият финансов министър Владислав Горанов. До него ще стои и бившият премиер Росен Желязков.

При ПП-ДБ Асен Василев избра да влезе от район Пловдив и така Манол Пейков няма да стигне до Народното събрание. Сред депутатите се връща и съпругът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов.

При ДПС влиза бившият съпредседател на партията Джевдет Чакъров, но пък Йордан Цонев няма да е депутат. Мястото си запазва и Станислав Анастасов. От "Възраждане" местата си запазват Цончо Ганев и Искра Михайлова.