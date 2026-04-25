Протестиращи блокираха движението през Ришкия проход заради лошото състояние на пътната настилка, съобщиха участници в акцията, цитирани от БНТ.

Недоволството на жители от Карнобат и Сунгурларе започна с автошествие от контролно-пропускателния пункт при Карнобат до село Лозарево. На място протестиращите започнаха да пресичат непрекъснато главния път по пешеходна пътека, с което на практика спряха трафика.

В резултат се е образувала колона от над 60 тежкотоварни автомобила, а движението в района е сериозно затруднено.

Хората твърдят, че некачественият ремонт на пътната отсечка създава ежедневен риск за всички участници в движението. По думите им трасето е в лошо състояние въпреки извършваните дейности и представлява реална опасност.

Ришкият проход, както и Айтоският проход, са сред ключовите пътни артерии в Източна България. Те свързват източния участък на автомагистрала Хемус с автомагистрала Тракия и по тях преминава интензивен трафик от леки автомобили и тежкотоварни камиони през цялата година, което допълнително увеличава натоварването и износването на настилката.

От Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха, че ремонтните дейности в участъка Карнобат - Лозарево продължават, като до момента е извършено частично изкърпване. Оттам допълват, че предстои основен ремонт, но към момента няма конкретни срокове за неговото започване.

Протестиращите са категорични, че ще продължат с недоволството си и през следващата седмица, докато исканията им не бъдат изпълнени.