Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър.

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция. "Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов.

Той отправи и призив към гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.