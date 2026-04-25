Лоши новини за шофьорите – нова вълна от проверки започва в цяла България и този път контролът ще бъде по-строг от всякога. Полицията вече следи не само за скорост, но и за редица други нарушения, които досега често оставаха незабелязани.

Сред тях са техническо състояние на автомобила, документи и дори поведение на пътя.

Глобите не са малки, а при повторни нарушения санкциите скачат драстично. Шофьорите са призовани да бъдат изключително внимателни.

По информация от източници в контролните органи, проверките ще се извършват както в големите градове, така и по основните пътни артерии, където трафикът е най-интензивен.

Особено внимание ще се обръща на неправилно изпреварване, използване на мобилен телефон по време на шофиране и неспазване на пътните знаци. В акцията ще се включат и необозначени автомобили, които ще следят за агресивно поведение на пътя.

В същото време се очаква засилено присъствие на патрули в рискови участъци, където често стават инциденти. Целта е да се намали броят на катастрофите и да се дисциплинират водачите. Експерти напомнят, че дори дребно нарушение може да доведе до сериозни последици, особено при натоварен трафик.

Шофьорите трябва да са подготвени и за внезапни проверки през почивните дни, когато движението традиционно се увеличава. Контролът ще бъде постоянен, а компромиси няма да се правят.