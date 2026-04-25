Синоптиците от Националния институт по метеоролия и хидрология (НИМХ) обявяват за неделя жълт код за потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Шумен и Варна. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 23°.

През нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува студен въздух.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През нощта срещу понеделник ще духа силен вятър от север-североизток.

В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат. В сряда вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи и на много места от запад на изток ще превали дъжд.

През следващите дни до края на периода облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1200 метра – от сняг. В събота в Западна България валежите ще отслабнат, на места и временно ще спрат. Вятърът ще е от североизток, в източните райони умерен и временно силен. Ще продължи да нахлува студен въздух и ще се установи хладно за началото на май време с максимални температури предимно между 12° и 17°, а минималните в събота ще бъдат между 0° и 5°