При връщане на пластмасови бутилки или кенчета от напитки в магазина ще ни връщат евроцентове. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, които са пуснати за обществено обсъждане.

Промените предвиждат създаване на “Националната депозитна система за връщане” на бутилки, която ще обхване пластмасовите бутилки и металните съдове за напитки за еднократна употреба с вместимост от 0,1 до 3 литра. Към тази система ще може да бъдат включени и стъклени бутилки за многократна употреба, но това ще трябва да бъде решено заедно с бизнеса.

Идеята е за всяка пусната на пазара напитка в депозитна опаковка да се начислява депозит в евро, отделно от цената на напитката. Размерът на депозита ще се посочва отделно от цената на напитката в касовата бележка или фактурата и върху него няма да се плаща ДДС.

Размерът на депозита за всеки конкретен вид бутилка ще бъде определен от Националния депозитен оператор, като целта ще бъде депозитът да насърчава потребителите да връщат опаковките. Досега при обсъждане на тази депозитна система са коментирали, че възможният депозит е 10 евроцента за пластмасова бутилка.

Депозитът няма да бъде плащан от клиентите за напитки, които се консумират в заведения за хранене и развлечения, когато бутилките са отворени, напитката е консумирана и празните опаковки са върнати на мястото на консумацията.

Търговците, които предлагат на клиентите си напитки в депозитни опаковки, ще участват задължително в националната депозитна система за връщане след безплатна регистрация и сключване на договор с Националния депозитен оператор. Търговците ще трябва да плащат на клиентите си за върнатите бутилки и да съхраняват предадените бутилки докато бъдат събрани от депозитния оператор. След като търговците платят на клиентите за върнатите бутилки, Националният депозитен оператор ще им възстановява средствата. Парите в депозитния оператор пък ще идват от такси от производителите и вносителите на напитки в бутилки от пластмаса и метал за еднократна употреба. От задължението да приемат бутилки с наредба може да бъдат освободени някои търговци, като това може да се отнася за малки магазинчета в малки населени места.

Кои бутилки са обхванати от депозитната система за връщане ще бъде означено на етикета им. Така всеки човек ще знае, че при покупката на напитка може да върне бутилката и да получи евроцентове. Самото връщане на бутилките ще може да става или чрез машини или чрез ръчно приемане на бутилките. На пазара в страната няма да може да бъдат пускани пластмасови бутилки и метални опаковки за напитки за еднократна употреба с вместимост до 3 литра, които не са обхванати от депозитната система.

Любопитно е, че самите пластмасови и метални опаковки за напитки ще бъдат собственост на Националния депозитен оператор. А самият оператор ще бъде юридическо лице, създадено от представители на бизнеса - производители и търговци на напитки.