С мащабно ученическо факелно шествие в Бургас на 20 април ще бъде почетена 150-ата годишнина от Априлското въстание. В него ще вземат участие над 260 ученици от 12 бургаски училища. Събитието се организира от Община Бургас в знак на почит към героите на българската свобода.

Шествието ще започне след 20.00 часа от Компаса на ул. „Александровска“ и ще премине по централните пешеходни улици „Александровска“ и „Алеко Богориди“, за да достигне до терасата в Морската градина. Там участниците ще се разделят, за да поднесат венци и цветя пред паметниците на българските революционери и възрожденци.

В инициативата ще се включат общо 263 ученици от бургаските училища: ОУ „Васил Априлов“, ПГЧЕ „Васил Левски“, ПГРЕ „Г.С. Раковски“, СУ „Епископ Константин Преславски“, АЕГ "Гео Милев", ПГСАГ „Кольо Фичето“, СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Добри Чинтулов“, ПГМЕЕ, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“.

Факелното шествие е израз на признателност към подвига на българските революционери и възрожденци и има за цел да възпитава у младите хора чувство за родолюбие, историческа памет и уважение към националните ценности.

Община Бургас отправя покана към всички граждани и гости на града да се присъединят към събитието и заедно да отдадат почит към героите, извоювали свободата на България.