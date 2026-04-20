Жълт код е обявен за цяла Южна България във вторник. Това сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е за интензивни валежи.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца, като вечерта срещу вторник ще започне да се повишава. През нощта от северозапад облачността ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Утре още преди обяд облачността от северозапад ще се увеличи и ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България. Ще има гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18°.