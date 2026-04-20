Голямата звезда на българския футбол Димитър Бербатов отправи емоционален видео призив в подкрепа на благотворителната инициатива „Мач на Надеждата“, организирана от Фондация „Стилиян Петров“. Събитието ще се проведе на 6 юни тази година на стадион „Лазур“ в град Бургас.

Бербатов призова фенове в страната и жителите на Бургас да станат част от благородната кауза, чиято основна цел е събирането на средства за подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

„ Нека напълним стадиона! А вие, Бургас, бъдете готови за истински празник! Ще се видим на 06.06 на „Лазур““, заяви Бербатов в обръщението си, цитиран от Фондация „Стилиян Петров“.

Благотворителният „Мач на Надеждата“ ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на „Комплексен онкологичен център“ - Бургас;

Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса „Часовника“, както и онлайн на eventim.bg.