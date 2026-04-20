Данните на ЦИК към 11:00 на 20 април при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%.

В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%.

На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се оформя петпартиен парламент.

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 44,7%
  • ГЕРБ-СДС - 13,41%
  • ПП-ДБ - 12,87%
  • ДПС - 6,6%
  • "Възраждане" - 4,3%
  • МЕЧ - 3,2%
  • "Величие" - 3,1%
  • "Сияние" - 2,9%
  • "БСП-Обединена левица" - 3%
  • АПС - 1,44%
  • ИТН - 0,7%