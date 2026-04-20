Данните на ЦИК към 11:00 на 20 април при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%.
В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%.
На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%.
Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.
Засега се оформя петпартиен парламент.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 44,7%
- ГЕРБ-СДС - 13,41%
- ПП-ДБ - 12,87%
- ДПС - 6,6%
- "Възраждане" - 4,3%
- МЕЧ - 3,2%
- "Величие" - 3,1%
- "Сияние" - 2,9%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,44%
- ИТН - 0,7%
