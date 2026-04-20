Данните на ЦИК към 11:00 на 20 април при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%.

В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%.

На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се оформя петпартиен парламент.

Ето и подреждането: