Японските власти издадоха предупреждение за цунами, след като бе регистрирано земетресение край североизточното крайбрежие на страната, предаде Daily Mail.

Очаква се вълна с височина около 3 метра да удари префектура Ивате и части от Хокайдо, след като трус с магнитуд 7,4 беше отчетен в 16:53 ч. местно време (08:53 ч. българско време).

Японските медии съобщават, че през следващия час се очакват вълни и в Аомори, Мияги и Фукушима, като там височината им ще бъде около 1 метър.

Съобщава се, че трусът е бил достатъчно силен, за да разлюлее високи сгради в Токио, на стотици километри разстояние.