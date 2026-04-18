Централната избирателна комисия публикува телефонни номера за подаване на жалби и сигнали в изборния ден - 19 април, във връзка с гласуването в страната. Телефонните номера са 0885 926 505 и 0885 613 507, посочват на сайта си от комисията.

Членовете на секционните избирателни комисии извън страната, които имат въпроси по прилагане на методическите указания на ЦИК, могат да се обадят на тел.: +359 889 980 071, +359 884 690 780 или +359 884 476 747, е указано на сайта на комисията.

По-рано днес от ЦИК съобщиха, че ако в бюлетината, с която е гласувал избирател, има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания (следи от мастило, точици, петна и др.), гласът се зачита за действителен при установяване на резултатите от гласуването.