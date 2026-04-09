Багрилницата за яйца в Бургас и тази година работеше безотказно днес – на Велики четвъртък, на който по традиция домакините замесват козунаци и боядисват яйцата. Сръчните дами от пенсионерския клуб в кв. „Горно Езерово“ и представители на читалище „Васил Левски 1937“ показаха на бургазлии как цветовете се постигат не с бои, а с естествени продукти – като червено зеле, люспи от лук, цвекло и други.

В „Багрилницата за яйца“, която работеше край Часовника в центъра, с удоволствие се включиха както деца, така и техните родители.

Това е инициатива на Община Бургас и има за цел да съхрани и популяризира българските народни традиции.







