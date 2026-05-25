Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г., но се запазва на това равнище за периода 2027-2028 г. Това пише в указанията за изготвяне на бюджет 2026, дадени от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. По-категорични детайли за намеренията на новите управляващи през следващите години би следвало да се видят в новата средносрочна бюджетна прогноза.

В момента таванът на осигуровките е колкото беше през 2025 г. – 2111,64 евро, поради липсата на бюджет. Увеличението му вече беше обявено от финансовия министър по-рано тази седмица. То е със 189 евро, или почти 9%. Подробности за следващите две години обаче не са давани. При минималните осигурителни прагове се залага ръст от 5%, което означава, че най-ниският трябва да се увеличи от 550,66 евро сега на 578,19 евро при 620,20 евро минимална заплата. За праговете в указанията няма детайли за следващите години. Праговете не променят изискването осигуряването да е върху реалните доходи – т.е., то не може да пада под минималната заплата за съответната година.

Според последната средносрочна бюджетна прогноза, ревизирана през декември от кабинета на Росен Желязков след огромния отпор на плановете за вдигане на осигуровки, максималният осигурителен доход трябваше да расте всяка година. За тази година размерът му беше предвиден на 2300 евро, колкото смятат да го направят и от "Прогресивна България". За следващата година обаче беше планиран да е 2505 евро, а за 2028 г. – 2659 евро. Тези увеличения целят "по-добро съответствие между динамиката на доходите и реалната база на осигуряване; повишаване на справедливостта на системата чрез по-адекватно участие на лицата с високи доходи; увеличаване на приходите във фонд "Пенсии" без промяна в осигурителните ставки и подкрепа на фискалната устойчивост при минимално влияние върху пазара на труда", аргументират се от последното правителство на ГЕРБ.

В същата прогноза (на кабинета "Желязков") отмененото тази година увеличение на осигуровките за пенсия се прехвърляше за 2027 и 2028 г., а минималните осигурителни прагове са равни на минималната заплата. Няма обаче съмнение, че тези намерения ще бъдат ревизирани от новото управление.