Адвокатът Зорница Костова, която защитава двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов, твърди пред Нова ТВ, че "Главна дирекция "Национална полиция" - дирекцията, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане, дава я на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият".

На 22 май МВР съобщи, че е заловен прокурорският син Васил Михайлов, когото издирва от юни миналата година, след като беше осъден за закани за убийство и побой. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев каза пред медиите, че сред хората, покровителствали Михайлов, има такива, които са свързани с институциите.

Според Костова хората, които е трябвало да го издирват и са разполагали с най-своевременната информация за местоположението му, всъщност са му помагали да изчезне. "Това, което ми е споделено конфиденциално засега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес", твърди тя.

По нейна информация Михайлов е потърсил и получил медицинска помощ, след като е пострадал при палеж по време на укриването си. "При боравене с огън Михайлов е получил известни изгаряния и е посетил пернишката болница с чужда лична карта", казва Костова. Според нея полицията е знаела за това, но той не е бил задържан.

Адвокатката е песимистично настроена за хода на случая в прокуратурата. Тя посочи, че няма развитие по досъдебното производство за отвличане и рекет, образувано още през 2025 г. "Причините са две: или нежелание, или чиста проба мързел. Или някаква друга причина", подозира юристът.