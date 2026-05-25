„Към настоящия момент трафикът е с повишена интензивност и е разпределен по автомагистралите (АМ) „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, като интензивността е най-висока по АМ „Тракия“, съобщи на брифинг инсп. Велин Тодоров от „Пътна полиция“ във връзка с движението на моторни превозни средства заради края на трите почивни дни.

Създадена е организация съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в посока столицата по трите магистрали. Забраната важи от 12:00 часа до 20:00 часа днес.

Над 4200 фиша са съставени през изминалото денонощие, над 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 — за нарушаване на пътни знаци и маркировка. Само за вчера са установени над 380 случая на водачи, употребили алкохол и наркотици, добави инсп. Тодоров.