Етно певицата Ищар идва за концерт в Бургас през юни. Той е част от турнето на изпълнителката, който включва общо четири града в страната - 3 юни в Пловдив, следват 4 юни – Бургас, 5 юни – София (зала 1 на НДК) и 8 юни - Варна, информират организаторите.

Специални гости са Alabina и The Gypsies (част от Gipsy Kings).

„Една от най-обичаните световни звезди се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30 години музикална магия. Концертите в България ще бъдат уникално изживяване“, коментират организаторите. По думите им на сцената ще звучат не само най-големите хитове на Ищар и Alabina, но и любимите на публиката класики на Gipsy Kings.

Ищар казва, че в страната ни се чувства като у дома си и е подготвила много изненади за родната публика.