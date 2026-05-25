Единственото издание до момента у нас - каталогът "Сграфито керамика от българските земи XIII-XIX в.", излезе от печат, съобщиха от Бургаския музей.

Каталогът събира на едно място най-класните образци на сграфито керамика от средновековната столица Търновград, Варна, Бусинци, Троян и Габрово. Той е издание към едноименната изложба, която е експонирана в Археологическия музей в морския град и ще остане там до 30 октомври.

В изданието има 7 научни статии за сграфито керамиката и керамичните центрове от българските земи от средновековието до XIX в.

Става ясно как възниква сграфито техниката и специфичните черти на отделните керамични школи. Представени са различни типове съдове - купи, паници, блюда, стомни, кани, бъклици, павури и т.н. Проследява се изменението на художествения вкус на майсторите и потребителите в хронологическа граница от 600 г. - от пищната, невероятно цветната и богато украсена продукция на столичните търновски ателиета, обслужвали българските царски фамилии и аристокрация, през красивите произведения на варненските ателиета, до по-семплите, но твърде изразителни и въздействащи произведения на бусинските, троянските и габровските майстори.

Куратор на изложбата и съставител е директорът на Бургаския музей - д-р Милен Николов.