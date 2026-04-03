Две досъдебни производства, осем проверени адреса и седем задържани лица - това са резултатите от проведената днес специализирана полицейска операция на територията на община Царево. В нея участваха служители от ОДМВР Бургас и бургаската жандармерия. Както вече съобщихме, акцията предизвика бурни реакции от жителите на квартал „Мандра“, а кметът Марин Киров излезе с позиция.

По данни на полицията днес са иззети две големи парични суми / 9 400 и 15 150 евро/ и златни накити с тегло между 200 и 300 грама, за чийто произход няма адекватни обяснения.

„Във връзка с отправени обвинения за превишаване на полицейските правомощия, заявяваме, че при претърсванията служителите са били с работещи боди-камери, като не са използвали импулсен ел. ток за неутрализиране на съпротива от проверяваните лица. Важно уточнение е, че тейзърите разполагат с архивираща памет за ползването им, която може да даде безспорна информация при последваща контрола.“, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

Общият брой на ангажираните в днешната специализирана операция служители от вътрешното министерство не надвишава 40 човека, като всеки от екипите е разполагал с различни адреси за проверка. Към момента задържаните лица са освободени от Районно управление - Царево поради отпадане на необходимостта от задържането им.

От ОДМВР Бургас заявиха, че ще продължи провеждането на специализираните полицейски операции на територията на целия регион до провеждане на парламентарните избори на 19.04.т.г. с цел гарантиране честността на предстоящия вот!

