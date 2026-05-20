На 20 май светата ни църква почита Св. мчк Талалей и Св. Лидия.

Св. Лидия е първата християнка в Европа. Тя била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра.

Филит и Лидия живели по времето на император Адриян (117-138 година).



Филит бил царски съветник. С жена му Лидия имали двама синове Македон и Теопрепий.

Лидия и Филит били християни и по тази причина били заловени и изправени пред изператора на разпит. По време на разпита императорът не могъл да противоречи на мъдрите отговори на светите мъченици и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. Там ги измъчвали, а след това ги затворили в тъмница. През нощта им се явил ангел, за да им вдъхне смелост.

Врящ котел с масло и сяра

На другия ден ги измъчвали, като ги потопили в котел, пълен с масло и сяра. Но щом ги потопили, котелът веднага изстинал. Щом научил това, измператор Адриян пристигнал от Рим, изпълнен с гняв и закани, и заповядал да нагряват котела с масло в продължение на седем дни и после да хвърлят в него светите мъченици.

Но когато ги потопили, те останали цели и невредими. Посраменият император си тръгнал, а мъчениците започнали да се молят и да благодарят на Бога. След това починали.

На 20 май имен ден празнуват всички жени с името Лидия.



Св. Мчк Талалей пък се родил в Ливан.



Бил лекар по професия. Смело изповядал християнската си вяра, заради което бил подложен на изтезания.

Бог обаче пазел светия мъченик - невидима Божия сила променила умовете на палачите му Александър и Астерий и те също станали християни. Талалей бил хвърлен в морето, но не се удавил. Останал невредим, той бил даден на зверовете в цирка, но те кротко ближели нозете му и се умилквали около него Накрая бил посечен с меч в 284 г.